Soumarè-Napoli – La pista si complica | due club di Premier sul centrale

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 22 dicembre 2019) Mercato– Sino le cose, può sfumare anche. Mercato– Il Corriere dello Sport riporta in merito alle vicende di mercato degli azzurri soffermandosi sull’affaredel Lilla: “Ilsogna di rivedere Ghoulam correre come due anni fa, ma teme che almeno per il momento non sia possibile: l’algerino in Francia ha estimatori veri, il Lione e il Marsiglia sembra ci abbiano provato o ci stiano riflettendo e dunque, dovesse accadere seriamente, cadrebbero gli ostacoli e si aprirebbe la corsia di sinistra anche per un arrivo. In Francia c’è un calciatore che alpiace da impazzire ed è Boubakary Soumaré (21 a febbraio) per il quale, nell’estate scorsa, la discussione è stata avviata e poi è rimasta lì. Ma i ricchi inglesi si sono portati avanti, hanno alimentato l’asta e ora ètissimo pensare di poter ...

sportli26181512 : Napoli, si complica Torreira: ecco il motivo: Il nuovo tecnico dell'Arsenal dà più garanzie all'uruguaiano. United… - _SiGonfiaLaRete : #Soumarè, due top club interessate al calciatore messo nel mirino dal #Napoli - news24_napoli : CORRIERE – Affare Soumarè, il Napoli sfida due top club: richiesta… -