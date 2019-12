Sondaggio YouTrend per Agi | centrodestra sotto il 50% per la prima volta da mesi | pesa il

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un campanello d'allarme per ilunito. Campanello d'allarme certo relativo, ma pur tale rimane. Si parla dell'ultimoper Agi, secondo cui ilunito scende per lada tempo a questa partealla soglia psicologica del 50 per cento. Un risultat

Libero_official : Il #sondaggio che spaventa il centrodestra unito: sotto il 50% per la prima volta da mesi. Ecco tutte le cifre di… - infoitinterno : Sondaggio Youtrend per Omnibus, campanello d'allarme per Matteo Salvini: quanto perde in una settimana - lucafilippetti : @matteorenzi Ha perfettamente ragione... soprattutto quando dice che un leader politico non dovrebbe mai partecipar… -