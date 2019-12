Sondaggi | Openmedia della settimana | Natale amaro per la Lega che resta prima in

Sondaggi Openmedia della settimana : brutto colpo per i due Mattei - calano Lega e ItaliaViva - si muove Calenda : Openmedia è la media aritmetica settimanale dei Sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Open. Concorrono alla media tutti i Sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. I numeri È stata una settimana nera per la Lega, come non accadeva ormai da tempo. Il primo partito d’Italia perde infatti quasi un punto percentuale in una sola settimana (è al 32%, con punte verso il ...