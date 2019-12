Sondaggi elettorali Tecnè | forte calo della Lega -1 | 1%

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 22 dicembre 2019)(-1,1%) L’ultimoo elettorale diper l’agenzia Dire (con dati raccolti tra il 19 e il 20 dicembre 2019), corroborano la tendenza negativa, che perderebbe l’1,1% nel giro di appena una settimana. Oltre ilsignificativo del carroccio, non si rilevano oscillazioni particolarmente importanti. L’istituto demoscopico, inoltre, continua a rilevare la fiducia nell’esecutivo targato M5S–PD–LeU ed evidenzia il testa a testa di consenso tra il premier Giuseppe Conte e il leader dell’opposizione, Matteo Salvini.per Dire: come cambiano le intenzioni di voto Cominciamo proprio dalle intenzioni di voto. Come segnalato pocanzi, laperderebbe l’1,1% dei consensi nel giro di appena 7 giorni, passando dal 33,5% al 32,4%. ...

semanthide3 : @OryDf @rufodonato @fattoquotidiano Ma ancora non te l'hanno spiegata la differenza tra sondaggi e risultati elettorali? - infoitinterno : Sondaggi elettorali: Lega prima al 31,5%, il Pd al 18,2% riduce il vantaggio sul M5s - zazoomblog : Sondaggi elettorali: Lega prima al 315% il Pd al 182% riduce il vantaggio sul M5s - #Sondaggi #elettorali: #prima… -