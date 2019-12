Sly Cooper 5 uscirà su PS5? Sanzaru Games riaccende le speranze

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di domenica 22 dicembre 2019) Correva l’anno 2013 quando Slytornò sul mercato dopo anni di pausa con Ladri nel Tempo, il quarto capitolo della serie, per poi scomparire letteralmente nel tempo fino ad oggi. Ladri nel Tempo non è da considerarsi solo lo Sly 4 ma anche il primo titolo di una nuova trilogia, che vede il procione ladro e la sua banda viaggiare nel tempo per salvare gli antenati di Sly nelle varie epoche. Sly5 arriverà su? Se avete finito Sly 4 vi sarete sicuramente accorti che il finale lascia in sospeso la storia, la quale sarebbe dovuta continuare poco tempo dopo ma che non venne mai ripresa. A distanza di quasi 7 anni Sly torna a far parlare di se,ndo ledi vedere il quinto capitolo su Playstation 5. Il designer del gioco pressoha dichiarato: Abbiamo già le idee pronte per un nuovo Sly, a ...

