Sky – Probabile formazione Napoli | Gattuso sciolto il dubbio regista | scelto l’undici

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 22 dicembre 2019)formazionisecondo Sky Sport Questa sera (ore 20.45) ilscenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo di De Zerbi. I partenopei cercheranno di interrompere il digiuno di vittorie in campionato per congedarsi al meglio da un anno poco soddisfacente. Sulladelecco quanto riportato da Sky Sport;avrebbegli ultimi dubbi diconfermando il 4-3-3: in difesa si va verso la conferma di Luperto accanto a Manolas, mentre in mediana ci sarà Fabian dacon Allan e Zielinski. In attacco Milik e Insigne sicuri di una maglia dal 1′ minuto, con Lozano favorito su Callejon per il ruolo di esterno destro.(4-3-3): Meret; Mario Rui, Luperto, Manolas, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Lozano, Insigne, Milik PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

infoitsport : Sky - Sassuolo-Napoli, la probabile formazione di Gattuso: Luperto stringe i denti, unico ballottaggio Callejon-Loz… - MrLyJay : RT @marifcinter: La probabile di #InterGenoa (Sky Sport) Un filo in emergenza... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY – Modugno: 'Il Napoli vorrebbe trattenere Mertens ma non c’è intesa sulle cifre, con il Sassuolo dovrebbe giocare M… -