Skicross | Coppa del Mondo 2020 | Joos Berry sorprende tutti a Innichen | Fanny Smith vince

(Di domenica 22 dicembre 2019) A/San Candido è andata in scena una tappa delladeldi, specialità dello sci freestyle: ultimo appuntamento dell’anno solare sulle nevi italiane dopo la cancellazione della gara di ieri. Lo svizzerosovverte qualsiasi pronostico della vigilia e regala un’incredibile sorpresa riuscendo a conquistare la prima vittoria della carriera, il 29enne non era mai salito sul podio prima di oggi e ha voluto fare le cose davvero in grande riuscendo a dominare la finale. Il francese Bastien Midol si è dovuto accontentare della seconda posizione, il detentore della Sfera di Cristallo ha comunque incamerato ottanta punti importanti in classifica generale e ha così recuperato terreno nei confronti del canadese Kevin Drury che rimane comunque al comando nonostante una cocente eliminazione agli ottavi di finale. Terzo posto per lo svizzero Jonas Lenherr ...

