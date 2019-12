Simona Ventura su Fabrizio Corona | “Faceva paura | era diabolico ma non è stato

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 22 dicembre 2019)sicuramente non sta passando uno dei periodi migliori della sua vita. L’ex fotografo dei Vip ,dopo mesi rinchiuso in carcere, lo scorso 7 dicembre è uscito da San Vittore per scontare la pena in un istituto sanitario di Monza., secondo l’ultima perizia sul suodi salute, ha bisogno di cure mediche. A Monza i medici cercheranno di curaredai disturbi di personalità che soffre. L’ex fotografo dei Vip ha delle tendenze narcisistiche associate da momenti altamente depressivi.durante la sua intervista da Peter Gomez alla trasmissione La Confessione, andata in onda su La Nove il 20 dicembre ha parlato del suo rapporto prima con Lele Mora e poi conCorna.ha detto che deve tutto a Lele Mora che è riuscito a lanciarla nel mondo dello spettacolo. Poi il discorso è scivolato su ...

infoitcultura : Simona Ventura: 'Fabrizio Corona fu diabolico ma non intelligente' - minovr69 : #isolitiignoti no... non è il papà di Simona Ventura. Lui si chiama Rino. - _peaceloveteen : Piero super convinto che è il padre di Simona Ventura ???? #ISolitiIgnoti -