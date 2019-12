Serie A | l’Atalanta travolge il Milan per 5 a 0 | per i rossoneri è la sconfitta più

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Manita” delche a Bergamoper 5 a 0 ilinfliggendo aiil più pesante passivo in campionato dal 1998 ad oggi. La squadra di Gian Piero Gasperini chiude così un 2019 da incorniciare (quarto posto in campionato scorso e qualificazione agli ottavi di finale di Champions League) con un risultato rotondo che proietta i nerazzurri al quinto posto in classifica con 31 punti. Ottavastagionale inA per ifermi a 21 punti. Il match valido per la 17esima giornata parte subito bene per la formazione di casa che al 10′ è già avanti, il ‘Papu’ Gomez parte dalla linea laterale, elude la marcatura di un difensore, rientra e di destro con un tiro a giro beffa Donnarumma sul secondo palo. Al 15′ traversa atalantina con Pasalic. Al 61′ Goesens sulla sinistra mette al centro un pallone basso e teso che ...

