Serie A in tv oggi 22 dicembre | chi gioca | orari partite | calendario DAZN e Sky

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il lungo weekend di calcio italiano si conclude quest’, domenica 22, con le ultime quattro sfide diA da disputare nell’anno solare 2019 prima della pausa natalizia. Siper la diciassettesima giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano di calcio maschile, a partire dal lunch match delle ore 12.30 in quel di Bergamo tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed il Milan di Stefano Pioli. Alle 15.00 spazio alle sfide salvezza Lecce-Bologna e Parma-Brescia, mentre in prima serata (20.45) il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita al Sassuolo per un incontro molto importante in ottica europea per i partenopei. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato e l’o di tutte lein programma quest’e valevoli per la diciassettesima giornata dellaA 2019-2020 di calcio. Gli incontri saranno ...

