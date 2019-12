Serie A | colpo esterno del Bologna Pokerissimo dell’Atalanta al Milan 1-1 tra Parma e

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 22 dicembre 2019)A, i risultati di domenica 22 dicembre 2019.e Napoli ospiti rispettivamente di Atalanta e Sassuolo. Il resoconto completo. ROMA –A, i risultati di domenica 22 dicembre 2019. Dopo le tre partite di ieri, l’ultimo turno natalizio si completerà con le quattro sfide in programma oggi in attesa del recupero di Lazio-Verona, rinviata al prossimo 5 febbraio.A, i risultati di domenica 22 dicembre Atalanta-5-0Lecce-2-3-Brescia 1-1Sassuolo-Napoli (ore 20:45)A,-Brescia: risultato, marcatori e tabellino-Brescia 1-1 Marcatori: 72′ Balotelli (B), 90’+2 Grassi (P)(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (74′ Kucka), Barillà (81′ Pezzella Giu.); Gervinho (55′ Grassi), Kulusevski, Sprocati. All. D’Aversa Brescia (4-3-1-2): ...

tuttosport : #Juve, #Ronaldo: che gol! Colpo di testa a 2,56 metri d'altezza ?? - CGrigiorosso : Sono terminate le partite delle 15 di oggi in #SerieB, ecco quanto accaduto ?? - ItaSportPress : Colpo Bologna: vince 3-2 a Lecce. Pari tra Parma e Brescia - -