Scomparso da 2 anni,trovato da pedofilo

da oltre due, un 15enne è stato rinascosto nell'armadio di un uomo di 44. La perquisizione nell'abitazione di quest'ultimo - a Recklinghausen, Nord-Reno Vestfalia era stata disposta per il sospetto di materiale pedopornografico. Fino al 2017 il ragazzo abitava in una casa-comunità in una località vicina. Non è chiaro se il giovane si trovasse a casa del 44enne contro la sua volontà sottoposto a pesanti forme di pressione psicologica. Ora è ricoverato in una clinica.Arrestato il sospetto.(Di domenica 22 dicembre 2019)