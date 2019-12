Sci freestyle | Coppa del Mondo 2019-2020 | vittorie di Alexander Hall e di Mathilde

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2019-2020 : successi di Noah Bowman e di Valeriya Demidova a Secret Garden : Grande spettacolo a Secret Garden (Cina) per il terzo appuntamento della Coppa del Mondo di freestyle , specialità halfpipe 2019-2020 . Sulle nevi asiatiche sono andate in scena le gare maschile e femminile e val la pena analizzare i risultati finali. Tra gli uomini ad imporsi è stato il canadese Noah Bowman che, grazie ai 91.50 della run-2, è riuscito ad imporsi, precedendo la coppia americana formata da Aaron Blunck (90.75) e da Lyman Currier ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo 2019-2020 : Silvia Bertagna inventa la magia - terza nel Big Air a Pechino! Che podio dell’azzurra : Strepitoso terzo posto di Silvia Bertagna a Pechino dove è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Big Air, disciplina dello sci freestyle . La vincitrice della Sfera di Cristallo 2018 si è inventa ta una vera e propria magia nella capitale cinese e ha dimostrato ancora una volta di essere una fuoriclasse in questa specialità offrendo una prova di assoluto spessore tecnico e di grandissima sostanza grazie alla quale ha ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air : Silvia Bertagna vola in finale a Pechino - azzurra terza in qualifica : Silvia Bertagna si è qualifica ta alla finale del Big Air a Pechino dove si sta disputando una prova della Coppa del Mondo di questa specialità dello sci freestyle . La 33enne, vincitrice della Sfera di Cristallo nel 2018, ha concluso le qualifica zioni al terzo posto con 166.75 punti ed è dunque tra le sei atlete che domani (ore 09.30 italiane) torneranno in scena nella capitale cinese per andare a caccia della vittoria. L’ azzurra ha ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Slopestyle 2019-2020 : cancellata la tappa di Stubai a causa delle avverse condizioni meteo : In questo fine settimana sarebbe dovuta andare in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di freestyle dedicata allo Slopestyle a Stubai . Gli organizzatori, però, hanno deciso di cancellare l’evento a causa delle avverse condizioni meteo . “Dopo un’attenta valutazione – si legge sul sito della Fis – il comitato organizzatore di Stubai e la Federazione austriaca di sci hanno preso la decisione di annullare ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo 2019-2020 : si parte a Modena col Big Air. Gasklill e Ragettli favoriti - Italia con Silvia Bertagna : Grande spettacolo a Modena dove dal 31 ottobre al 3 novembre andrà in scena Fiera Skipass, uno degli eventi più importanti sul suolo Italiano per tutti gli amanti degli sport invernali. Nella splendida cornice del polo fieristico della città emiliana andrà in scena anche la seconda tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle: l’appuntamento è per domenica 3 novembre quando i campioni si esibiranno a suon di ...