Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Si sono appena concluse le semifinali delladi Coppa del Mondo di sci difemminile a, in Slovenia, con 25 coppie suddivise in due batterie per l’accesso alla finale. Non è andata bene all’, presente con due formazioni, una composta da Greta Laurent e Lucia Scardoni, l’altra da Alice Canclini e Francesca Franchi. Nella secondaII (Canclini-Franchi) si è staccata fin quasi dalle fasi iniziali, arrivando al km 3.6 con 19″ abbondanti di ritardo e chiudendo poi in 17’54″16, a 1’26″13 dalle due coppie svedesi (Svezia I con Stina Nilsson e Jonna Sundling, 16’28″03, Svezia II con Maja Dahlqvist e Linn Svahn, 16’28″61). Migliore la prova di Laurent-Scardoni, non in grado però di approdare alla finale perché poco prima del sesto dei 7.2 km non tiene l’andatura dei due ...

zazoomblog : Sci di fondo Team Sprint Planica 2019: tra le donne Italia fuori in semifinale con entrambe le coppie Svizzera e Sv… - OA_Sport : Sci di fondo, Team Sprint Planica 2019: tra le donne Italia fuori in semifinale con entrambe le coppie, Svizzera e… - zazoomnews : LIVE Sport Invernali DIRETTA 22 dicembre: cancella la discesa di Val d’Isere grandi attese nel biathlon e nello sci… -