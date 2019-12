Sci alpino | Gigante Alta Badia 2019 | orario d’inizio | tv | streaming | pettorali di partenza

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Dopo una due giorni in Val Gardena caratterizzata dal maltempo, che ha portato anche alla cancellazione della discesa libera di ieri, oggi tocca alle prove tecniche con ildell’. Si gareggia sulla Gran Risa una delle piste più belle del Circo Bianco, anche se purtroppo si partirà con laabbassata. Sarà una gara sprint e dunque margine di errore veramente limitato. Favoriti il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen, mentre in casa Italia fari puntati soprattutto su Luca de Aliprandini, unico azzurro che può puntare alla Top-10. Di seguito il programma completo deldell’, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA ...

