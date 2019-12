Sci alpino | domani il parallelo in Alta Badia | programma | orari e tv 23 dicembre

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) La Coppa del Mondo di scimaschile fa tappa in Italia: si gareggerà incon gli uomini del circuito maggiore. Tutti in pista, lunedì 23, alle ore 15.00, quando gli atleti affronteranno le qualificazioni dello slalom gigante, mentre la gara è prevista alle ore 18.15. Di seguito ilcompleto dello slalom gigante maschile dell’con l’o e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport+HD ed Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live scritta integrale della gara italiana.GARALunedì 23ore 15.00 qualificazioni slalom gigantemaschile ore 18.15 slalom gigantemaschile in notturna Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1 Diretta streaming ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - Fisiofficial : GRANDISSIMA FEDERICA BRIGNONE! TRIONFO NEL GIGANTE DI COURCHEVEL: E' LA SUA 11ESIMA VITTORIA IN CARRIERA ????… - ADM_assdemxmi : RT @inLOMBARDIA: MONTAGNA #inLombardia Non solo la leggendaria pista Stelvio, sede della Coppa del Mondo di sci alpino e tra le più adrenal… -