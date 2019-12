Sci alpino | Discesa Val d’Isere 2019 | orario d’inizio | tv | streaming | pettorali di

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il maltempo non sembra dare tregua alla Coppa del Mondo femminile in Val d’Isere. Dopo la cancellazione delladi ieri, gli organizzatori hanno deciso di replicare la gara questa domenica al posto della combinata alpina che era in programma. Di seguito il programma completo dellalibera, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.VAL D’ISERE: PROGRAMMA ED’INIZIO DOMENICA 22 DICEMBRE: ore 11.00:liberaVAL D’ISERECOME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV EDiretta tv su RaiSport ed Eurosport, direttasu RaiPlay, Eurosport Player e DAZN. DIRETTA LIVE su OA Sport. LA STARTLIST DELLA ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - Fisiofficial : GRANDISSIMA FEDERICA BRIGNONE! TRIONFO NEL GIGANTE DI COURCHEVEL: E' LA SUA 11ESIMA VITTORIA IN CARRIERA ????… - lucio_massardo : Un bellissimo pezzo sulla crisi (inevitabile, pur a frobte di sforzi ingegneristi davvero notevoli) dell'industria… -