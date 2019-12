Sci alpino | De Aliprandini | “Un’occasione persa | la spigolata è sfortuna” Moelgg

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il gigante dell’Alta Badia non ha riservato grandi soddisfazioni ai colori azzurri, gli italiani non hanno minimamente brillato sulla Gran Risa e hanno concluso fuori dalle prime sedici posizioni. Di seguito le dichiarazioni che i nostri portacolori hano rilasciato ai microfoni della Fisi: Luca De: “Un’occasione, unacosì è solo sfortuna. Sono arrabbiato perché ero messo bene. Dopo un errore sull’uscita muro mi ero ripreso alla grande ed andavo forte quindi mi dispiace perché potevo giocarmela fino in fondo. Non ho trovato la mia neve preferita e quindi questa è la prova che sto sciando bene. Sto raccogliendo meno di quanto dovrei”. Riccardo Tonetti: “Pista difficile da interpretare, nella seconda manche non sono riuscito a recuperare fino in fondo, avrei potuto fare un balzo in avanti migliore. Porto a casa dei punti importanti ma un bilancio ...

