Sci alpino | Coppa del Mondo Val d’Isere 2019-2020 | cancellata ancora la discesa

LIVE Sci alpino - Discesa Val d’Isere 2019 in DIRETTA : troppa neve e gara cancellata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.27: Niente da fare. La nevicata abbondante in Val d’Isere ha reso impraticabile le atlete della Coppa del Mondo femminile di affrontare la Discesa libera, il cui avvio era stato posticipato alle ore 12.30. La giuria ha deciso, infatti, di cancellare la gara per le condizioni meteorologiche. CANCELLATA LA Discesa DELLA VAL GARDENA: LE CAUSE 8.57: Nuovo rinvio per la Discesa femminile di Val ...

Coppa del mondo di Sci alpino : le Frecce Tricolori stendono il Tricolore in Alta Badia : Le Frecce Tricolori tornano in Alta Badia: domenica 22 dicembre in occasione di una delle tappe italiane della Coppa del mondo di Sci alpino, i velivoli MB339PAN della Pattuglia Acrobatica Nazionale stenderanno sul traguardo dello slalom gigante, sulla Gran Risa a La Villa, il verde, il bianco e il rosso della Bandiera italiana nell’intervallo tra la prima e la seconda manche, alle ore 12.30. In uno scenario mozzafiato, tra le maestose ...

LIVE Sci alpino - Discesa Val Gardena 2019 in DIRETTA : gara cancellata a causa di neve e nebbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.11 Grazie per averci seguito, un saluto sportivo da OA Sport. 9.10 Nei prossimi giorni la Fis dovrebbe comunicare la data e la località dove verrà recuperata la Discesa non disputata oggi. 9.08 La Discesa della Val Gardena è stata cancellata. Condizioni meteo pessime: neve nella parte alta, nebbia in mezzo e pioggia in basso. Pista impraticabile. Salta dunque la classica della Saslong. 8.20 Amici ...

LIVE Sci alpino - Discesa Val d’Isere 2019 in DIRETTA : nuovo rinvio alle 12.30 - tanta neve : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DELLA VAL GARDENA Dalle 11.45 (SABATO 21 DICEMBRE) 8.57: nuovo rinvio per la Discesa femminile di Val d’Isere. Come comunicato dalla FIS, il via è stato rinviato alle ore 12.30. 8.13 Amici di OA Sport, la partenza della Discesa di Val d’Isere è stata spostata alle 11.00. Nella notte è caduta una abbondante nevicata e gli addetti alla pista ...

Sci alpino - rinviata alle 12.30 la discesa femminile di Val d’Isere! Il nuovo programma e la causa : ULTIMI AGGIORNAMENTI 8.57: Non giungono buone notizie da Val d’Isere (Francia) relativamente alle condizioni meteorologiche in vista della discesa libera femminile. Vista l’abbondante nevicata della notte, il via della gara valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino è stato rinviato alle ore 12.30. Le previsioni meteorologiche non promettevano nulla di buono a Val d’Isere (Francia) e nei fatti la nevicata prevista ...