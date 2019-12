Sassuolo Napoli 1-0 LIVE | Insigne sfiora il pari

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Al Mapei Stadium, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 2′ Colpo di testa di Locatelli – Il centrocampista colpisce di testa su corner di Traoré ma Mario Rui salva sulla linea. 4′ Ci prova Duncan – Conclusione mancina del numero 8, schierato oggi trequartista ma ottima respinta di Meret. 19′ Occasione Manolas – Colpo di testa del greco, palla che tocca la parte superiore della traversa. 25′ Tap-in mancato da Caputo – Tiro-cross di Kyriakopoulos e per poco l’attaccante neroverde non arriva all’impatto col ...

SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Sassuolo 1-0 Napoli #SSFootball - RossoneroEbbast : RT @Ruttosporc: Sky Calcio Show fino alle 18.00: collegamenti e aggiornamenti dalla Supercoppa Italiana Sky Calcio Show alle 20.00: si par… - CrackerJewish : Questo arbitraggio é inaccettabile #napoli #Sassuolo -