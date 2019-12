Sardegna | nave sugli scogli | Guardia Costiera salva 12 marinai

Leggi la notizia su ladenuncia

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sono tutti salvi i dodici membri dell’equipaggio dellache, nella tarda serata di sabato 21 dicembre, a causa del mare in tempesta si è incagliata sulla costa dell’estremo sud ovest dellain località Sant’Antioco. L’elicottero Nemo della #durante la mattina di domenica ha tratto in salvo tutti i marittimi presenti a bordo. Lo rende noto il Corpo delle Capitanerie di Porto –che pubblica anche la (impressionante) fotografia.12La Denuncia.

