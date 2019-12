Sanremo 2020 | i biglietti arrivano a costare 1290 euro E sui social scoppia la polemica

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Andrea Conti I prezzi deiper assistere alla kermesse canora saranno invariati rispetto allo scorso anno, ma suiin molti hanno protestato per il costo alto da "assurdo" a "costa quanto il mio stipendio", ma c'è chi ironicamente difende i prezzi "costa meno di un concerto di Madonna, quindi va bene" Sono stati ufficializzati i prezzi di abbonamenti eper assistere al Festival di, condotto da Amadeus e che si terrà dal 4 all'8 febbraio. Dall'8 gennaio sarà possibile acquistare le prevendite. I prezzi sono invariati rispetto all'edizione del 2019, ma pur sempre "molto alti". Il prezzo degli abbonamenti, fissato d’intesa con il Comune di, varia. Per la galleria è di 672. L’abbonamento per la platea, invece, costerà 1.290. Isingoli di platea hanno un altro valore: per le prime 4 serate, avranno un costo di 180 ...

