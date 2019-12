San Martino Valle Caudina | il sindaco Pisano | “Chiederemo lo stato di calamità” VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti San(Av) – Paura per l’esondazione del Torrente che ha creato numerosi problemi a tutta la comunità irpina. Ildi San, Pasqualeha sottolineato: “Al Convento francescano di Santa Caterina sono state accolte una trentina di persone, sfollate dalle proprie case a causa dell’esondazione di un torrente. Il Convento, individuato nel Piano Comunale di Protezione Civile quale sede di prima accoglienza in caso di emergenza, ha dunque ospitato una parte delle famiglie che non hanno trovato altre possibilità di passare al coperto la notte. La gran parte degli sfollati, circa 300 persone, hanno infatti potuto avere ospitalità da parenti ad amici. Il torrente è esondato quando nel suo suo tracciato normale non è più riuscito a contenere la massa d’acqua che normalmente defluisce nei ...

