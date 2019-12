San Martino Valle Caudina | il maltempo costringe i vigili del fuoco a evacuare 300 persone

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di domenica 22 dicembre 2019) Italia nella morsa dela pochi giorni dal Natale. Piove al Nord, al centro e anche al Sud Italia. Un fine settimana di forti piogge e vento e neve ad alta quota. La forte pioggia caduta nelle ultime ore ha provocato diversi problemi anche in Campania. In provincia di Avellino idelsono stati costretti a richiedere l’evacuazione di 300a rischio. Siamo a San: acqua, fango e detriti hanno persino sollevato la piazza del paese e si teme che ci possano essere delle frane. Vediamo le ultime notizie.IN CAMPANIA: EVACUATE 300IN PROVINCIA DI AVELLINO Trecentoche abitano nel centro storico di San(Avellino) sono state evacuate dopo che il torrente Caudino, in parte tombato, ha “sollevato” la piazza e con il suo carico di acqua, fango e detriti ha messo a ...

