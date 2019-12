Salvini | “Presepe da Pagani” Bossi lo gela | “Aiutare il sud a casa loro”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoPagani (Sa) – Matteo, al congresso federale per la nuova Lega presso l’Hotel Da Vinci di Milano, si presenta con un presepe artistico “donato dal maestro Alfonso Pepe di Pagani, Salerno” dice alla pattuglia di giornalisti in attesa. Sala piena: applausi perche delinea le prospettive di azione politica di un partito “che ora diventa nazionale” ma che tributa una standing ovation (con pubblico che si alza per applaudire) ad Umberto. Qualche minuto ed il fondatore della prima Lega, recentemente graziato dal Presidente Mattarella, torna alle origini e, rivolgendosi a, dice: “Mi sembra giusto aiutare il sud aloro altrimenti, fatalmente, straripano come l’Africa“. L'articolo: “Presepe da Pagani”.lo: “Aiutare il sud ...

