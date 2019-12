Salvini e Borgonzoni contro Bonaccini | la scarsa affluenza a Piacenza

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) La tornata elettorale in Emilia Romagna del gennaio di 2020 per molti porterà a un risultato storico, segnando la fine del dominio di sinistra in una regione che è da sempre “roccaforte rossa”. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Tecnè, Luciaavrà la meglio su Stefano, attuale presidente della Regione. Il candidato del centrosinistra, secondo i dati riportati da Libero, rimane in vantaggio, attestandosi al 45%. Tuttavia, la leghista fedelissima di Matteoè sempre più vicina, con il 44% delle preferenze. A distanza di un mese dal tanto atteso voto, si prevede un vero e proprio testa a testa, che probabilmente garantirà la vittoria solo per una manciata di voti. Intanto sui socialhanno pubblicato un video che lo immortala adavanti a una platea estremamente esigua: è la fine del Pd? Così ...

LegaSalvini : #SALVINI: 'LA MATTINA DEL 27 GENNAIO VOGLIO SOLO ACCENDERE LA TELEVISIONE E VEDERE LE FACCE DI CONTE, RENZI, DI MAI… - LegaSalvini : #SALVINI: 'BORGONZONI SARÀ PRESIDENTE ALLA FACCIA DEI SONDAGGI' - Noiconsalvini : ELEZIONI EMILIA ROMAGNA, #SALVINI A BOLOGNA CON BORGONZONI. 'C'È VOGLIA DI CAMBIAMENTO' #BorgonzoniPresidente… -