Salvini | durissimo tweet contro il Milan | «Indegni» – FOTO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Matteoha postato unildopo la sconfitta dei rossoneril’Atalanta –Matteosi sfoga sui social dopo l’imbarazzante prestazione dell’Atalanta: i rossoneri sono usciti sconfitti con un netto 5-0 e il leader leghista ha esternato tutta la propria rabbia sui social. «Ildi oggi come il governo Pd-5stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità. In parlamentodell’Italia, aellodella maglia» Ildi oggi come il governo PD-5Stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità. In Parlamentodell’Italia, aellodella maglia. pic.twitter.com/9sw14CLfi7 — Matteo(@matteomi) December 22, 2019 Leggi su Calcionews24.com

notizieoggi_com : 'Dito medio a Salvini? Tutta colpa di Salvini': il delirio della prof in tv. Il leghista replica e picchia durissimo / Video- ... - notizieoggi_com : 'Salvini non impone un ca***' Bossi e Maroni, un durissimo doppio attacco al leader- - AnnaP1953 : RT @angelo_ra_: Matteo Salvini al congresso della Lega, durissimo attacco ai pm: 'Rischio dittatura, arrestateci tutti' -