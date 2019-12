Salvini al congresso della Lega “L’Italia ha bisogno di regole | ordine e disciplina | non

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 22 dicembre 2019)all’importantissimosvoltosi a Milano ha voluto che il Carroccio rompesse quasi del tutto col passato e diventasse, come lo è già da qualche anno, un partito nazionale a tutti gli effetti. Il leaderha parlato dell’attuale momento politico e in particolarevoglia dei partiti di governo spinti dal furore cieco del Movimento delle Sardine di abolire i due decreti sicurezza tanti voluti proprio dall’ex Ministro degli Interni. Matteoha detto che l’Italia hadi “, no al caos”. Poi attacca i magistrati che sono contro il decreto sicurezza: “Se a qualche magistrato non vanno bene, si levi la toga e si candidi con il Pd, tanto tutti lì finiscono”. Matteosente che i partiti che fanno parte dell’attuale maggioranza: “Proveranno a modificare i decreti ...

pfmajorino : La #Lega di #Salvini oggi fonda un nuovo partito. Il Congresso si apre con il saluto della delegazione delle isole Cayman - LegaSalvini : #SALVINI AL CONGRESSO DELLA LEGA: “E’ IL BATTESIMO DI UN MOVIMENTO PER RILANCIARE L’ITALIA” - SkyTG24 : Il fondatore del Carroccio Umberto #Bossi è intervenuto dal palco del Congresso della #Lega: 'Oggi non si chiude ne… -