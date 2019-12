Salto con gli sci | Coppa del Mondo Engelberg 2019 | Ryoyu Kobayashi trionfa nel vento e

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019)conquista la sua seconda vittoria nelladeldicon gli sci-2020. Lo fa a, nella seconda delle due gare sul trampolino HS140 svizzero, caratterizzata peraltro, soprattutto nella prima serie, da un incessante cambiamento delle stanghe di partenza a causa della fortissima instabilità del, capace di provocare numerose eliminazioni eccellenti e risultati non prevedibili (per informazioni, chiedere al canadese Mackenzie Boyd-Clowes, addirittura decimo dopo la prima serie, e al pur talentuoso kazako Sergey Tkachenko, prima 11° e poi 24° e ai primi punti in)., con questo risultato, torna anche in testa alladel, a causa della caduta dell’austriaco Stefan Kraft, che nella seconda serie incrocia gli sci e finisce sulla neve, crollando dal 4° al 18° posto. Il nipponico, capace di risalire dalla settima ...

