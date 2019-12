Salerno | la Prefettura | ecco le strade chiuse | Coc a Cetara

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– In una riunione del centro coordinamenti soccorsi che si è insediata ieri, presso ladi, a seguito di problemi derivanti dalle condizioni metereologiche, è stato fatto il punto questa mattina della situazione in provincia circa lo stato della viabilità. In particolare la provincia ha segnalato la chiusura al traffico delle arterie Ss.18 altezza Zeppola Dorata, nel comune di Vietri sul Mare. La stessa arteria ha dei punti di chiusura anche nei comuni di Rutino e Prignano Cilento per le frane.anche la strada provinciale 56 a Prignano Cilento, la strada provinciale 46 a lustra, la strada provinciale 373 tra Ravello e Scala, la strada provinciale 28 Montecorvino Rovella -Montecorvino Pugliano, la strada provinciale 350 ad Eboli, la strada provinciale 105 a San mango Piemonte, la strada provinciale 82 a Santa ...

