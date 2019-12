SALA STAMPA – GATTUSO | “Primo tempo brutto? E’ un complimento! Non siamo ancora guariti!”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Al termine di Sassuolo-Napoli, Gennaro, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in. Ecco quanto dichiarato dal mister e prontamente riportato da ForzAzzurri.net: “Definireil primoè un complimento. Non ci riusciva nulla, abbiamo commesso tanti errori. Nel secondoho visto una squadra compatta, c’è stato tanto tanto movimento e mi è piaciuto. Sicuramente nonguariti, ma dobbiamo continuare su questa strada. Spero di non assistere più a partite come nel primo. Ora stiamo lavorando molto anche sul piano fisico. Non posso ripetere ciò che ho detto ai ragazzi negli spogliatoi tra primo e secondo(ride, ndr). Sul volto dei ragazzi c’era tanta delusione e nella seconda frazione di gara hanno saputo reagire. La mia vita è il calcio e ho girato tanti stadi per imparare cose nuove. Rispetto a Carlo Ancelotti ho cambiato ...

juventusfc : ?? Il match report di #JuveLazio ?? - GruppoFICamera : ++ DOMANI CONF. STAMPA SU #PRESCRIZIONE ++ Domani alle 10.30 (sala stampa Montecitorio) @msgelmini, Enrico Costa e… - juventusfc : Sala stampa ?? I commenti dopo #SampJuve ?? -