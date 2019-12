Ronaldo non sa perdere | si sfila la medaglia da sconfitto in Supercoppa e se ne va

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non perdeva una finale da 12 partite. E la disabitudine alla sconfitta di Cristianoè diventata evidente al momento della premiazione dellaItaliana, a Riad. Con la Lazio in campo a festeggiare, il portoghese ha tenuto al collo lad’argento – l’attestazione della sconfitta – per un secondo appena, giusto il tempo di togliersela di dosso immediatamente. Poi è tornato di corsa negli spogliatoi. It’s a winners medal or nothing for. pic.twitter.com/yNGqUfFxLO — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2019 Era dal 2014 chenon perdeva una finale: tre Champions League, tre Coppe del Mondo per Club, due Supercoppe Europee e unadi Spagna con la maglia del Real Madrid, laItaliana 2018 con la Juventus, più l’Europeo e la Nations League con il Portogallo. L'articolonon sa: sila ...

