Romania | 30 anni dalla fine di Ceausescu | cronologia di una dittatura e della Rivoluzione

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) È stato il padre padroneper 24fino alladel 1989, partitaperiferia del Paese, a Timisoara. Da lì l’onda si è estesa arrivando a Bucarest e portando davanti al plotone di esecuzione, bendati, lui e la moglie, condannati a morte dopo 70 minuti di processo sommario. Nicolae ed Elenasono stati fucilati il giorno di Natale in una piccola scuola di Targoviste, a 80 chilometricapitale. Ecco le tappe dell’ascesa ecaduta del Conducător, che ha reso lal’ultimo Paese del patto di Varsavia senza riforme democratiche. 26 gennaio 1918 – Nasce a Scornicești in una famiglia di contadini e nel 1929 si trasferisce a Bucarest per diventare calzolaio. Nel 1932 entra nel Partito comunista, che allora era illegale: viene arrestato l’anno dopo, nel 1934 e nel 1936. Era considerato un “pericoloso ...

PasqualeVacca12 : RT @gustinicchi: GONDEH E L'AUSTERITY 30 anni fa, cadeva l'ultima dittatura in Europa, la Romania di Ceausescu. Il paese dei 500.000 bambi… - Gianmar26145917 : RT @gustinicchi: GONDEH E L'AUSTERITY 30 anni fa, cadeva l'ultima dittatura in Europa, la Romania di Ceausescu. Il paese dei 500.000 bambi… -