Roma | sono Gaia e Camilla le due sedicenni investite e uccise a Corso Francia

Leggi la notizia su corriere

(Di domenica 22 dicembre 2019) L’incidente sabato sera poco dopo la mezzanotte. Le ragazzestate travolte da una Renault Koleos guidata da un ventenne che si è subito fermato a prestare soc

virginiaraggi : Come sono e come saranno. Prosegue la riqualificazione avviata da Cassa Depositi e Prestiti, in sinergia con Roma C… - Roma : Qualcuno arrivava prima dell'inizio del turno pomeridiano. Altri si sono fermati dopo quello mattutino. I dipendent… - Corriere : Roma, 17 autisti drogati alla guida degli autobus Atac: licenziati -