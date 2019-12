Roma | due ragazze sono state investite e uccise in corso Francia

Roma - incidente a Ponte Milvio : morte due ragazze. Travolte e uccise da un'auto : Tragedia poco dopo mezzanotte a Roma nei pressi di Ponte Milvio, cuore della movida capitolina e luogo abituale di ritrovo del sabato sera. Due ragazze, probabilmente minorenni,...

Due ragazze minorenni sono morte - travolte da un'auto a Roma : Due ragazze minorenni sono morte la scorsa notte a Roma, investite da un'auto a Corso Francia, a nord della città, all'altezza dell'incrocio con via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all'Olimpica. Le due ragazze erano probabilmente dirette a Ponte Milvio (comunque stavano per ricongiungersi con un gruppo di amici dall'altra parte della strada a scorrimento veloce), zona della movida capitolina, e sono morte sul colpo. L'investitore ...

Roma - Lucha y Siesta è salva : oltre due milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio : La Regione Lazio in occasione dell'approvazione del bilancio ha stanziato oltre due milioni di euro per Lucha y Siesta, la Casa delle Donne in via Lucio Sestio al Tuscolano, che da undici anni ospita e si prende cura delle vittime della violenza di genere. Rischiava di chiudere, ora invece è salva.Continua a leggere

