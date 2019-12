Roma | due ragazze di 16 anni investite e uccise da un’auto

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019) Duedi 16sono stateda un’auto questa notte a mezzanotte e mezza in Corso Francia, all’altezza di via Flaminia, a. I pm dihanno aperto una indagine sulla morte delle due minorennila scorsa notte da un’auto guidata da un giovane di 20nella zona di Corso Francia. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, si procede per omicidio stradale. La delega alle indagini è stata affidata alla polizia locale diCapitale. A bordo dell’auto, una Renault Koleos, un ragazzo di 20. Gli agenti del Gruppo Parioli della polizia locale diCapitale sono a al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Due ragazzine di 16sono state travolte eda un’auto, condotta da un ragazzo di 20, su Corso Francia, all’incrocio con via ...

