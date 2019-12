Roma | chi sono le due sedicenni travolte ed uccise da un Suv

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 22 dicembre 2019), notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019. Duestanno trascorrendo la serata insieme e si trovano in Corso Francia, all’altezza di via Flaminia.a lato della strada, molto trafficata anche in tarda serata quando all’improvviso un Suv piomba loro addosso, travolgendole e uccidendole. Il conducente dell’auto, un giovane di 20 anni, si ferma per prestare soccorso. Sul posto intervengono rapidamente il 118 e la Polizia Locale dicapitale ma per le due giovanissime, purtroppo, non c’è più nulla da fare.: s’indaga per omicidio stradalein corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il 20enne che si è fermato per soccorrere le ragazze è stato sottoposto ai test per l’assunzione di droga e alcol. La procura diha aperto un fascicolo di indagine in relazione ...

