Rolly, il meticcio pelle e ossa (Di domenica 22 dicembre 2019) “Dogrescue” è un’associazione molto famosa in Argentina, opera in particolare a Buenos Aires e la storia che stiamo per raccontare deriva proprio da li. I membri dell’associazione trascorrono la loro vita a cercare di aiutare i poveri randagi in difficoltà e mentre, come tutti i giorni, giravano per le strade di Buenos Aires, gli arrivò una segnalazione su un cane che si era accasciato sui binari di una ferrovia e non andava più via, con il rischio che il treno passasse sul povero cagnolino. Allora i volontari si attivarono immediatamente e andarono sul posto. Il povero meticcio era in un gravissimo stato di malnutrizione, probabilmente erano giorni che non mangiava, ed era seduto lì senza nemmeno accennare un movimento. Allora i volontari lo presero e lo portarono subito dal veterinario, ...

