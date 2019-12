Rivera | “Vinsi il Pallone d’Oro 11 giorni dopo Piazza Fontana | avrei voluto cancellare

(Di domenica 22 dicembre 2019) Su La Stampa Gigi Garanzini intervista Gianni, appena laureatosi allenatore professionista a Coverciano. Domani saranno cinquant’anni da quando vinse ild’Oro, il 23 dicembre 1969. Erano passati solo 11dalla strage di. «Non sai quante volte mi chiesi in quei, nei dormiveglia, se non fosse possibiletutto: il. Milano era diventata la mia città, com’era possibile essere felici e festeggiare interribili come quelli?».racconta che, a quei tempi, ild’Oro era diverso. «Più sobrio. France Football lo comunicò alla società, non ricordo chi fu ad avvisarmi. Temposcoprii chegià potuto vincerlo nel ’63,la prima Coppa dei Campioni, ma avevano scelto Yashin per la carriera». Indica alcuni nomi di fuoriclasse, paragonabili a cosa è stato lui «Un po’ mi ...

