Ritirato dal mercato il prodotto Conad | la decisione del Ministero dell Salute

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tra gli scaffali dei nostri supermercati si aggira un nemico e i clienti che hanno già provveduto, grazie agli sconti, ad acquistarlo in quantità, sono stati invitati a restituire tutto per ricevere un rimborso. Infatti, come spiega l’avviso del, è stato il produttore stesso a indire il richiamo in via precauzionale. Questo perché attraverso i test effettuati su alcuni campioni delè stato riscontrata la presenza di Istamina oltre i limiti di legge. Chissà in quanti si ritrovano nelle proprie dispense i vasetti delincriminato. Bene: non va consumato. Nelle scorse ore il Ministro, attraverso l’area del proprio portale web dedicata agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, ha comunicato il richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto di Filetti di Alici. Il rischio è di natura chimica. ...

