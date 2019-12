Rino Gattuso a Sky | “Buon secondo tempo ma dobbiamo lavorare e migliorare tanto”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 23 dicembre 2019)al termine della sua prima vittoria sulla panchina azzurra è stato intervistato da Marco Nosotti per Skyha ammesso che la sua squadra non ha giocato per tutto il primo. Vi siete ripresi ciò che vi ha portato via il Parma? “Siamo ancora malati, non siamo ancora guariti, non si vinceva da due mesi. La strada è ancora lunga anche se nelabbiamo fatto una buona partita., stiamo chiedendo qualcosa di diverso alla squadra e bisognatanto. Non ci sono problemi di qualità ma di equilibrio. Il Napoli ha bisogno di divertirsi, hanno giocato per anni con il 4-3-3, per giocare con questo sistema bisogna essere più corti edi reparto. In questo momento bisogna dare continuità al lavoro che abbiamo iniziato dieci giorni fa. Per tenere Fabian in quella posizione tutti gli altri devono essere perfetti, non è un ...

quelliche_rai2 : Rino capì fin dall'allenamento che nella rosa c'era del malcontento! #QCC ?? Il nostro in bocca al lupo a Rino Gat… - hugscarmen : RT @KeviNapolitano: QUELLA DEL SECONDO TEMPO È LA GRINTA CHE NOI VOGLIAMO VEDERE IN QUESTA SQUADRA! Rino sta piano piano entrando nell'an… - KeviNapolitano : QUELLA DEL SECONDO TEMPO È LA GRINTA CHE NOI VOGLIAMO VEDERE IN QUESTA SQUADRA! Rino sta piano piano entrando nel… -