Rimini, schiaffi e calci alla figlia in strada: algerino assolto (Di domenica 22 dicembre 2019) Federico Garau Lo straniero aveva vietato alla figlia 14enne di frequentare un giovane nordafricano di 28 anni ed era andato su tutte le furie quando l'aveva sorpresa insieme al ragazzo per le strade di Rimini durante l'orario scolastico. Processato per aver preso a calci ed a schiaffi la giovane, il magrebino è stato assolto È stato assolto dal giudice del tribunale di Rimini il padre di famiglia algerino accusato dei reati di abuso di mezzi di correzione e lesioni commessi nei confronti della figlia minorenne. I fatti contestati, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, risalgono ormai a 4 anni fa, quando la ragazzina era 14enne. La giovane, stando al suo stesso racconto, si era innamorata di un marocchino di 28 anni, un uomo adulto che il padre dell'adolescente non vedeva di buon occhio. Troppa la differenza d'età fra i due ragazzi, a ...

