Renzi ai 5 stelle | “Non saremo mai la sesta stella di Beppe Grillo”

(Di domenica 22 dicembre 2019) Matteoattacca duramente i 5: dopo il vertice notturno che ha portato all’approvazione del decreto Milleproroghe, infatti, tornano le tensioni nella maggioranza. Il nuovo anno potrebbe quindi aprirsi con nuovi e inevitabili scontri nell’esecutivo. Il leader di Italia viva in un’intervista a Repubblica ha chiarito che le elezioni non sono tra gli obbiettivi del partito, in quanto la “legislatura deve andare a scadenza naturale” in modo da eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Tuttavia, non mancano le divergenze tra Pd, M5s e Italia viva su questioni molto varie.attacca i 5“Al 2023 ci arriveremo con le nostre idee non grillizzati – ha detto Matteoattaccando i 5-. Nonmai ladi, non ci iscriveremo alla piattaforma Rousseau”. Così, all’alba dell’ultimo ...

