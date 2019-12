Renzi a bomba sul M5s | «Non ci faremo grillizzare Di Maio? Parlo di cose serie»

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) Le scintille nella maggioranza dell’ultimo tribolato Consiglio dei ministri, che ha approvato il decreto Milleproroghe con un finale ad alta tensione tra Pd, Italia viva e M5s, potrebbero essere solo il preludio a nuovi incendi tra gli alleati per il nuovo anno. I presupposti ci sono tutti, stando ai fulmini lanciati da Matteoin un’intervista a Repubblica in particolare contro il fronte grillino. Di elezioni anticipate,non vuol sentir parlare, visto che per lui la «legislatura deve andare a scadenza naturale», con l’obiettivo di eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. A patto però di mantenere le distanze, in una convivenza nel governo sempre più nervosa: «Al 2023 ci arriveremo con le nostre idee – dice il senatore di Italia viva – non grillizzati. Non saremo mai la sesta stella di Beppe, non ci iscriveremo alla piattaforma Rousseau». Gli stop ...

LucyMilano92 : RT @ebreieisraele: #salvini attaccato, agli altri tutto concesso, da #conte a #renzi a #dimaio e #zingaretti. Non parliamo di #lerner #savi… - stelle_lune : RT @ebreieisraele: #salvini attaccato, agli altri tutto concesso, da #conte a #renzi a #dimaio e #zingaretti. Non parliamo di #lerner #savi… - omnibussemper : RT @ebreieisraele: #salvini attaccato, agli altri tutto concesso, da #conte a #renzi a #dimaio e #zingaretti. Non parliamo di #lerner #savi… -