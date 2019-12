Regionali | la politica calabrese si frammenta in vista del voto

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 22 dicembre 2019) A una settimana dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste e a poco più di un mese daldel 26 gennaio, si profilano sette candidati alla presidenza della Regione Calabria. In attesa dell'ufficializzazione delle scelte, il quadro politicoresta dunque ancora moltoto, con le due tradizionali coalizioni di centrosinistra e centrodestra attraversate da divisioni piuttosto marcate, e con un clima complessivo evidentemente condizionato dagli effetti dirompenti dell'operazione anti-'ndrangheta "Rinascita-Scott", che ha lambito anche livelli politici di un certo peso in Calabria. Nel centrosinistra continua a registrarsi la corsa in autonomia del governatore uscente Mario Oliverio, nonostante il veto sul suo nome posto dal suo partito, il Pd: nelle ultime ore Oliverio ha riunito per ben due volte il suo schieramento per mettere a punto le ...

