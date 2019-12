Rate di Natale con Wind per Huawei P30 e P30 Pro | zero anticipo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 22 dicembre 2019) Siete alla disperata ricerca di un nuovo smartphone da regalare o regalarvi per? L'occasione giusta potrebbe arrivare da, che propone iP30 e P30 Pro ad un prezzo speciale tramite acquisto a. Ci sono, però, dei requisiti da rispettare per poter aderire alla promozione: in primo luogo serve essere clienti(su questo non ci piove), ed in seconda battuta occorre avere attiva una delle offerte ricaricabili All Inclusive, oFamily se in abbonamento. Rientnella selezione? Come riportato su 'mondomobileweb.it', il top di gammaP30 sarà vostro a 0e con 30mensili da 7,99 o 9,99 euro ciascuna (il primo costo è per quelli che hanno attiva un'offertaFamily, il secondo per gli utenti All Inclusive). Se recederete dal contratto prima del tempo sarete tenuti a pagare una rata finale di 228,19 e 290,19 euro rispettivamente. Nel ...

OptiMagazine : Rate di Natale con #Wind per #HuaweiP30 e #P30Pro: zero anticipo - infoiteconomia : Super Natale con TIM: fino al 26 dicembre 2019, salvo proroghe, tanti interessanti smartphone acquistabili a rate - infoitscienza : Volantino TIM “Un Natale di occasioni imperdibili” fino al 26 dicembre: tanti smartphone a rate -