Ragazzina ruba un aereo e si schianta in un aeroporto della California VIDEO

(Di domenica 22 dicembre 2019) C’è chi è davvero disposto a tutto per gioco… anchere un(senza averlo mai guidato). La storia che ha dell’incredibile arriva dalla, negli Stati Uniti d’America, e vede protagonista un adolescente. Come riporta NBC News, ladi 17 anni, il 19 dicembre, non ci ha pensato due volte e motivata ​​dal presunto divertimento ha deciso di prendere un bimotore, senza permesso. Per nulla impaurita la ragazza hato l’da una pista di atterraggio dell’internazionale di Fresno Yosemite,ndosi subito dopo contro una recinzione di un edificio vicino. LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni furiosa: “Ecco cosa mi hanno fatto in”. L’ufficio dello sceriffo ha riferito che laè riuscita a intrufolarsi nella pista tramite un edificio di manutenzione e poi ad accedere all’. La cosa sorprendente ...

