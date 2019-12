Ragazze investite e uccise mentre attraversavano Corso Francia a Roma

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Duesono statela strada vicino a Ponte Milvio, nella zona di. Secondo le primissime informazioni, le due giovani stavano trascorrendo il sabato sera nel cuore della movidana quando un’auto le avrebbe travolte. L’automobilista si è fermato per prestare socalle giovani. Tuttavia, all’arrivo dell’ambulanza non c’è stato nulla da fare: leerano già decedute. Si aggrava quindi il bilancio delle morti sulla strada soprattutto durante il sabato sera. Rimangono da chiarire la dinamica del sinistro e le possibili cause. Tra le ipotesi più plausibili gli inquirenti hanno inserito il maltempo che limitava la visibilità in tutta la Capitale.inNella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre sulla Capitale si è abbattuto un forte vento con ...

Agenzia_Ansa : Due ragazze investite e uccise a Ponte Milvio, nel cuore di #Roma. Sul posto i vigili urbani e il 118. Aggiornament… - repubblica : Roma, due ragazze investite e uccise a Ponte Milvio. Tempesta di vento nella notte [aggiornamento delle 07:03] - repubblica : Roma, due ragazze investite e uccise a Ponte Milvio [aggiornamento delle 04:04] -