Ragazze investite a Roma | sfogo della madre e dolore di Paolo Genovese

(Di domenica 22 dicembre 2019) Si indaga per far luce su quanto accaduto in Corso Francia. Stando a quanto emerso dalle prime testimonianze di chi era sul posto, le due giovani avrebbero attraversato con il semaforo verde per le auto e non sulle strisce pedonali, presenti poco dopo il cavalcavia. Pare che le due abbiano scavalcato il guard rail. Per i testimoni Gaia e Camilla stavano correndo mano nella mano per raggiungere un gruppo di amici: un’auto che viaggiava lungo la corsia centrale si sarebbe accorta delle duee per questo avrebbe rallentato. Tuttavia, quella che sopraggiungeva dalla corsia di sinistra non le avrebbe viste, travolgendole e catapultandole per aria. Gaia e Camilla sono state poidalle altre auto che arrivavano da dietro a velocità sostenuta. A distanza di poche ore dal drammatico incidente, ladi una delle duesi è sfogata e ha espresso ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - Agenzia_Ansa : Due ragazze investite e uccise a Ponte Milvio, nel cuore di #Roma. Sul posto i vigili urbani e il 118. Aggiornament… -