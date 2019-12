Ragazze investite a Roma | le parole di Paolo Genovese Il figlio positivo ai test

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il registaha espresso il suo cordoglio per l’incidente d’auto avvenuto a, che è costato la vita a duedi 16 anni, Camillagnoli e Gaia Von Freymann. Alla guida dell’auto che ha colpito le duementre attraversavano Corso Francia c’era il20enne del regista, Pietro. Il giovane è stato portato all’Umberto I per gli esami tossicologici a cui sarebbe risultato. Saranno necessari ulteriori esami per stabilire le sostanze e il grado di presenza nell’organismo. È al momento indagato per omicidio stradale. Incidente a: “Dolore insopportabile” Il registaparla all’ANSA dell’incidente che ha coinvolto ilPietro, 20 anni: “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre“. Il ...

